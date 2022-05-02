Разведка Британии: РФ задействовала в Украине 65% всех своих наземных вооруженных сил

Британская разведка заявила, что РФ задействовала на Украине более 120 батальонных тактических групп, что составляет 65% ее наземных вооруженных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в ежедневном обзоре Минобороны Британии.

"В начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65 процентов всей ее наземной боевой силы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вполне возможно, что более четверти этих подразделений на данный момент стали небоеспособными.

"Некоторые из самых элитных подразделений России, включая ВДВ, испытали наибольшее истощение. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить эти силы", - заявляют в британской разведке.

Накануне британская разведка заявляла, что Россия стремится установить длительный контроль над Херсоном, чтобы поддерживать оттуда вторжение и повысить безопасность своего контроля над Крымом.