Регионы: в Донецкой области идут тяжелые бои, оккупанты терроризируют Херсонщину

Тяжелые бои с российскими оккупантами продолжаются в Донецкой области, враг мародерит и терроризирует обстрелами Херсонщину.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 2 мая.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, на Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумщине, Киевщине и Черниговщине.

На Днепропетровщине ночь с тревогами. На утро – несколько "прилетов" в Синельниковском районе. В результате одного из них — попадание в промзону, разрушены складские помещения. По оперативным данным, пострадавших нет. Детали о других пролетах и ​​последствиях выясняются.

Харьков: ночные обстрелы жилых районов города продолжились Возникло несколько пожаров, на месте работают спасатели, информация о последствиях уточняется, по предварительным данным, пострадавших нет.

В Изюме продолжаются бои.

ВИДЕО ДНЯ

Луганщина: за сутки – 18 вражеских обстрелов. Разрушение 28 домов. Трое погибших, трое раненых. Среди пострадавших – малолетний ребенок. В Лисичанске сгорела гимназия.

Донеччина: область остается в критическом состоянии в результате боевых действий. В результате обстрелов в течение вечера воскресенья и ночи на утро известно о 4 раненых: по двое в Великой Новоселке и Владимировке (Бахмутский район).

Херсонщина: ситуация в области остается сложной. Продолжаются взрывы и обстрелы на территории области. Оккупанты продолжают боевые действия и мародерства на территории Херсонщины. Стабильно критична ситуация в оккупированных селах.