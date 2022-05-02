Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Регионы: в Донецкой области идут тяжелые бои, оккупанты терроризируют Херсонщину

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 мая 2022, 10:18

Тяжелые бои с российскими оккупантами продолжаются в Донецкой области, враг мародерит и терроризирует обстрелами Херсонщину.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 2 мая.

Реклама:

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, на Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумщине, Киевщине и Черниговщине.

На Днепропетровщине ночь с тревогами. На утро – несколько "прилетов" в Синельниковском районе. В результате одного из них — попадание в промзону, разрушены складские помещения. По оперативным данным, пострадавших нет. Детали о других пролетах и ​​последствиях выясняются.

Харьков: ночные обстрелы жилых районов города продолжились Возникло несколько пожаров, на месте работают спасатели, информация о последствиях уточняется, по предварительным данным, пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

В Изюме продолжаются бои.

Луганщина: за сутки – 18 вражеских обстрелов. Разрушение 28 домов. Трое погибших, трое раненых. Среди пострадавших – малолетний ребенок. В Лисичанске сгорела гимназия.

Донеччина: область остается в критическом состоянии в результате боевых действий. В результате обстрелов в течение вечера воскресенья и ночи на утро известно о 4 раненых: по двое в Великой Новоселке и Владимировке (Бахмутский район).

Херсонщина: ситуация в области остается сложной. Продолжаются взрывы и обстрелы на территории области. Оккупанты продолжают боевые действия и мародерства на территории Херсонщины. Стабильно критична ситуация в оккупированных селах.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
война
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
На Таврическом направлении защитники уничтожили еще более полусотни захватчиков – Тарнавский
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Последние новости
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
Все новости...
Реклама: