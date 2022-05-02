Десантники уничтожили группу российских спецназовцев из Сибири на Донетчине
Понедельник, 2 мая 2022, 10:44
В Донецкой области воины-десантники уничтожили группу специального назначения Главного управления генштаба вооруженных сил Российской Федерации из Сибири.
Источник: пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск
Детали: В районе поселка Ямполь Донецкой области подразделение ДШУ ВСУ успешно уничтожило группу российских спецназовцев из Сибири.
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На видео, обнародованном десантниками, зафиксированы остатки бронетехники и личного состава 24-й отдельной бригады специального назначения главного управления (ранее известное как ГРУ) генерального штаба РФ.
Осторожно, видео чувствительного содержания 18+
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