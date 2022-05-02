Оккупанты обстреляли многоэтажки на Запорожье, есть погибшие
Понедельник, 2 мая 2022, 10:50
Российские военные 1 мая били по многоэтажным домам Орехова на Запорожье, погибли два человека.
Источник: Запорожская ОГА
Дословно: "Вчера российские военные били по гражданской инфраструктуре Орехова – оккупанты попали в многоэтажные дома.
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В результате вражеского обстрела с травмами разной степени тяжести в больницы были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли".