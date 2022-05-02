Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сенатор США: Путин может применить ядерное оружие, чтобы "сохранить лицо"

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 10:53

Продолжение военных успехов Украины может увеличить шансы на то, что президент РФ Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия.

Об этом заявил в интервью Fox News глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес, сообщает "Европейская правда".

Он сказал, что боится, что российский лидер может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы "сохранить лицо".

Реклама:

"Одно из моих беспокойств заключается в том, что, по иронии судьбы, чем больше успеха у украинцев, тем больше риск того, что Путин что-то сделает, потому что он проигрывает и должен сохранить лицо у себя дома.

И потому потенциал химического, биологического или тактического ядерного оружия может возрасти вследствие этого", - сказал Менендес.

По его словам, есть значительные риски применения химического оружия, поскольку Путин уже делал это в Сирии и не получил надлежащей реакции мира.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия прибегает к угрозам ядерным оружием из-за неудач в войне против Украины.

О ядерных угрозах РФ читайте в беседе редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся - "Для РФ тактическое ядерное оружие – просто инструмент со сценарием нападения на НАТО".

Темы: Путинядерное оружиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
Все новости...
Реклама: