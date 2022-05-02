Сенатор США: Путин может применить ядерное оружие, чтобы "сохранить лицо"

Продолжение военных успехов Украины может увеличить шансы на то, что президент РФ Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия.

Об этом заявил в интервью Fox News глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес, сообщает "Европейская правда".

Он сказал, что боится, что российский лидер может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы "сохранить лицо".

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"Одно из моих беспокойств заключается в том, что, по иронии судьбы, чем больше успеха у украинцев, тем больше риск того, что Путин что-то сделает, потому что он проигрывает и должен сохранить лицо у себя дома.

И потому потенциал химического, биологического или тактического ядерного оружия может возрасти вследствие этого", - сказал Менендес.

По его словам, есть значительные риски применения химического оружия, поскольку Путин уже делал это в Сирии и не получил надлежащей реакции мира.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия прибегает к угрозам ядерным оружием из-за неудач в войне против Украины.

О ядерных угрозах РФ читайте в беседе редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся - "Для РФ тактическое ядерное оружие – просто инструмент со сценарием нападения на НАТО".