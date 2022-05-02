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ГБР задержало доверенных лиц Кивы: готовили провокации ко 2 мая

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 мая 2022, 12:23

Государственное бюро расследований заявляет о задержании доверенных лиц экс-нардепа Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением "титушек" и дестабилизировать ситуацию в Одесской области.

Источник: ГБР

Детали: Сообщается, что один задержан в Одесской области. По данным следствия, мужчина отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны, по заказу Кивы.

Указано, что другой "помощник" Кивы скрывался от правоохранителей на Закарпатье. Он отвечал за подбор "титушек", которые охраняли представителей политической партии "ОПЗЖ" во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях.

Во время акций доверенный Кивы давал указания, что делать участникам, в том числе и относительно использования физической силы. Массовые акции финансировались представителями политической партии "ОПЗЖ", заявляют в ГБР.

Отмечается, что в настоящее время ГБР установило три десятка "титушек", которых руководство политической партии "ОПЗЖ" использовало в качестве силового блока.

Проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.

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Дословно: "ГБР отмечает, что все попытки предателей расшатать изнутри ситуацию в нашей стране будут решительно прекращены".

Напомним: По обращению Государственного бюро расследования суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы по подозрению в государственной измене.

Темы: ГБР
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