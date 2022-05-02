ГБР задержало доверенных лиц Кивы: готовили провокации ко 2 мая

Государственное бюро расследований заявляет о задержании доверенных лиц экс-нардепа Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением "титушек" и дестабилизировать ситуацию в Одесской области.

Источник: ГБР

Детали: Сообщается, что один задержан в Одесской области. По данным следствия, мужчина отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны, по заказу Кивы.

Реклама:

Указано, что другой "помощник" Кивы скрывался от правоохранителей на Закарпатье. Он отвечал за подбор "титушек", которые охраняли представителей политической партии "ОПЗЖ" во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях.

Во время акций доверенный Кивы давал указания, что делать участникам, в том числе и относительно использования физической силы. Массовые акции финансировались представителями политической партии "ОПЗЖ", заявляют в ГБР.

Отмечается, что в настоящее время ГБР установило три десятка "титушек", которых руководство политической партии "ОПЗЖ" использовало в качестве силового блока.

ВИДЕО ДНЯ

Проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.

Дословно: "ГБР отмечает, что все попытки предателей расшатать изнутри ситуацию в нашей стране будут решительно прекращены".

Напомним: По обращению Государственного бюро расследования суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы по подозрению в государственной измене.