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ЕС может освободить Венгрию и Словакию от российского нефтяного эмбарго – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 13:08

Европейская комиссия может сделать исключение и освободить Венгрию и Словакию от эмбарго на покупку российской нефти.

Об этом агентству Reuters заявили в понедельник два представителя ЕС, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что во вторник Европейская комиссия завершит работу над следующим, шестым пакетом санкций ЕС против России за ее действия в Украине, который будет включать запрет на покупку российской нефти.

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Венгрия, которая очень зависит от российской нефти, неоднократно заявляла, что не поддержит санкции в сфере энергетики. Словакия также является одной из наиболее зависимых от российского ископаемого топлива стран ЕС.

По словам одного из чиновников, чтобы сохранить единство блока из 27 стран, Еврокомиссия может предложить Словакии и Венгрии "исключение или длительный переходный период".

По словам официальных лиц, нефтяное эмбарго, скорее всего, будет введено поэтапно и, вероятно, вступит в силу только в начале следующего года.

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В целом ЕС зависит от России на 26% импорта нефти, но этот показатель варьируется в зависимости от страны.

По данным Международного энергетического агентства, Словакия и Венгрия, расположенные на южном маршруте нефтепровода "Дружба", получили 96% и 58% импорта сырой нефти и нефтепродуктов из России в прошлом году.

Германия, крупнейший покупатель российской нефти в ЕС, в последние дни заявила, что поддерживает нефтяное эмбарго, хотя сначала противилась из страха перед экономическими потерями.

Как сообщалось, Европейский Союз намерен предложить запрет на российскую нефть до конца года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт.

Темы: санкциинефтьРосcияЕС
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