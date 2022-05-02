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СБУ: россияне вывозят трупы своих солдат ночью небольшими партиями, чтобы маскировать потери

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 мая 2022, 13:24
СБУ: россияне вывозят трупы своих солдат ночью небольшими партиями, чтобы маскировать потери
груз 200. иллюстративное фото

Служба безопасности Украины отмечает, что российские оккупанты вывозят трупы своих погибших солдат небольшими партиями и исключительно в ночное время, чтобы маскировать безумные потери на войне в Украине.

Источник: СБУ

Дословно: "Это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам оккупантов приезжает уже полуразложенный груз 200, который нужно дополнительно идентифицировать.

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Об этом говорится в новых перехватах СБУ, которые удалось произвести в Запорожской области. Ниже – отрывок из телефонного разговора двух захватчиков:

- Ты Макеевича отправлял?

- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.

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- Жена переживает, его уже дней 6 везут.

- Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…

Детали: По словам захватчика, зафиксированным на записи, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.

Напомним: По официальным данным украинского Генштаба, ВСУ уже уничтожили около 24 тысяч оккупантов.

Темы: СБУвойна
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