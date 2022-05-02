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Вступление в ЕС и локализация: в Раде представили принципы плана восстановления Украины

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 13:48

В комитете Верховной рады по вопросам экономического развития поддержали план экономического восстановления Украины и представили основные принципы, на которых он будет базироваться.

Об этом сообщает официальный сайт украинского парламента, пишет "Европейская правда".

Правительство, Министерство экономики, ведущие эксперты и бизнес-ассоциации сегодня работают над планом экономического восстановления Украины и готовы привлекать общественный сектор к формированию этого документа, говорится в сообщении.

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План должен предусматривать девять основных принципов, среди которых – полный доступ к рынкам ЕС и стран Группы семи, получение статуса кандидата, а затем и полноправное членство в ЕС, налаживание логистических маршрутов в западном направлении, локализация не менее 60% – в восстановлении Украины будут задействованы украинские компании и производители.

Как отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко, для претворения в жизнь масштабных проектов Украине нужно развивать партнерство со странами G7 и ЕС в режиме трансфера технологий и доступа к финансовым ресурсам.

Одним из ключевых подходов может стать предоставление государствами гарантий своим компаниям для инвестирования в Украину.

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В комитете по вопросам экономического развития заявили, что полностью поддерживают как разработку указанного плана, так и принципы, составляющие его основу.

Как известно, ЕС создает трастовый фонд солидарности для финансирования восстановления разрушенной войной Украины. Странам-членам было сказано, что они должны рассчитывать на то, что нужно покрыть основную часть расходов.

Темы: ЕСУкраина
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