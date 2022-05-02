Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вступление в ЕС и локализация: в Раде представили принципы плана восстановления Украины

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 13:48

В комитете Верховной рады по вопросам экономического развития поддержали план экономического восстановления Украины и представили основные принципы, на которых он будет базироваться.

Об этом сообщает официальный сайт украинского парламента, пишет "Европейская правда".

Правительство, Министерство экономики, ведущие эксперты и бизнес-ассоциации сегодня работают над планом экономического восстановления Украины и готовы привлекать общественный сектор к формированию этого документа, говорится в сообщении.

План должен предусматривать девять основных принципов, среди которых – полный доступ к рынкам ЕС и стран Группы семи, получение статуса кандидата, а затем и полноправное членство в ЕС, налаживание логистических маршрутов в западном направлении, локализация не менее 60% – в восстановлении Украины будут задействованы украинские компании и производители.

Как отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко, для претворения в жизнь масштабных проектов Украине нужно развивать партнерство со странами G7 и ЕС в режиме трансфера технологий и доступа к финансовым ресурсам.

Одним из ключевых подходов может стать предоставление государствами гарантий своим компаниям для инвестирования в Украину.

В комитете по вопросам экономического развития заявили, что полностью поддерживают как разработку указанного плана, так и принципы, составляющие его основу.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, ЕС создает трастовый фонд солидарности для финансирования восстановления разрушенной войной Украины. Странам-членам было сказано, что они должны рассчитывать на то, что нужно покрыть основную часть расходов.

Темы: ЕСУкраина
Главное сегодня

Санкции не отменят, пока Россия не подпишет мир с Украиной – канцлер Германии

Зеленский о словах Лаврова по поводу евреев: Останется ли посол Израиля в Москве?

РФ попытается "присоединить" к своей территории Донбасс в середине мая – CNN

Подозреваемый в убийствах и пытках в Буче возмутился публикацией его данных

США доставили в Украину более 70 гаубиц и обучили более 200 артиллеристов

По Одессе нанесли ракетный удар. Погиб ребенок

Все новости...
ЕС
ЕС может освободить Венгрию и Словакию от российского нефтяного эмбарго – СМИ
"Нет альтернативы кандидатству Украины": Кулеба шефу дипломатии ЕС
Лидер Индии, не осудивший нападение РФ на Украину, едет в ЕС объяснить свою позицию
Последние новости
01:25
Байден хочет посетить Украину, но пока таких планов нет
01:04
видеоВ Белгороде снова сообщают о громком "хлопке"
00:58
Джонсон выступит перед Верховной Радой
00:50
Нефтяное эмбарго и газовое фиаско: итоги на экономическом фронте
00:32
На войне погиб призер "Игорь Непокоренных"
00:27
Словакия потребует освобождения для себя от эмбарго на закупку российской нефти
00:23
Донетчина: председатель ОВА сообщил, сколько гражданских убили и ранили россияне за сутки
00:10
ПВО Украины ликвидировала 8 целей РФ, включая "Форпост" за $7 миллионов
23:41
Санкции не отменят, пока Россия не подпишет мир с Украиной – канцлер Германии
23:34
Мир должен готовиться к полной остановке экспорта-импорта из РФ – Зеленский
Все новости...