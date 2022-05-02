Мариуполь: оккупанты пригоняют "гуманитарку", а затем в этих грузовиках вывозят трупы

Российские захватчики привозят так называемые "гуманитарные продукты" в заблокированный Мариуполь и этими же фурами вывозят тела убитых ими мирных жителей украинского города.

Источник: Мариупольский городской совет

Дословно: "Сначала привозят гуманитарку, а затем на этих же грузовиках вывозят трупы. Так выглядит оптимизация логистики по-русски".

Детали: Как рассказывают находящиеся в городе мариупольцы, сначала оккупанты привозят некоторые наборы с продуктами, а затем этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, которых до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов.

На фото - один из таких грузовиков, который сначала привез подобие гуманитарной помощи, а затем в него погрузили убитых мирных жителей города.

Россияне продолжают попытки скрыть свои военные преступления против мирного населения Мариуполя и всей Украины, однако это им не удастся, подчеркивают местные власти.

Напомним: Российские захватчики обустроили несколько братских могил в селе Мангуш, куда грузовиками свозят тела убитых мариупольцев.