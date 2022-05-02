В Краснодаре нашли несколько десятков свежих могил оккупантов

Местные журналисты в Краснодаре увидели 26 могил российских военных, которые погибли после 24 февраля, тоесть с начала войны в Украине.

Источник: 93.ru

Детали: Люди опубликовали в соцсетях фотографии с нового городского кладбища — судя по ним, над некоторыми из могил развеваются флаги ВДВ и ВМФ.

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Журналисты насчитали 26 могил оккупантов, которых не стало после 24 февраля.

Могилы усыпаны еще свежими цветами, венками от Министерства обороны России. Над некоторыми развеваются флаги ВДВ и ВМФ.

Сотрудник кладбища рассказал, что квадратный участок выделили специально для военнослужащих.