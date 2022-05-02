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В Минобороны показали фото стратегического совещания о наступлении на Харьковщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 мая 2022, 16:48

Минобороны официально подтвердило проведение спецоперации по освобождению ряда населенных пунктов в Харьковской области под руководством командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook

Прямая речь: "Русскую Лозовую все же вернули под наш контроль, несмотря на обострения и потери.

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Да, в Харьковской области осуществлялась операция наступления и Вооруженные силы Украины возобновили контроль над несколькими населенными пунктами: Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское, Прилесное и т.д.

Операция под руководством командующего Сухопутными войсками Украины генерал-полковника Александра Сырского.

Собственно, на фото вы видите момент обсуждения плана этой операции представителями сил обороны и безопасности - ВСУ, Нацгвардия, Национальная полиция".

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Детали: На фото слева направо: Юрий Лебедь – командующий Нацгвардией, Роман Машовец – заместитель руководителя Офиса президента, замминистра обороны Анна Маляр, Александр Сырский – командующий Сухопутными войсками, Александр Фацевич – заместитель главы Национальной полиции.

Напомним: Министерство обороны просит граждан не обнародовать результаты военных операций до того, как это сделает Генштаб, чтобы не помешать действиям и результатам украинского войска.

Темы: войнаХарьковская областьМинобороны
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