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Во Львовской области мужчина продал волонтерам поддельные пластины к бронежилетам

Катерина ТищенкоПонедельник, 2 мая 2022, 17:10
Во Львовской области мужчина продал волонтерам поддельные пластины к бронежилетам
фото Нацполиции

Во Львовской области полиция разоблачила сделку с изготовлением и сбытом некачественных пластин для бронежилетов.

Источник: Нацполиция

 

Дословно: "По данным полицейских, в марте этого года житель Золочевского района получил из-за границы на нужды военных пластины соответствующего стандарта для бронежилетов необходимого класса защиты. Вместо того чтобы передать эти пластины волонтерской организации, продал за 60 тысяч гривен.

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В дальнейшем договорился о поставках этой организации еще 600 металлических пластин для бронежилетов стоимостью 110 тысяч гривен. Однако мужчина, ввиду дефицита на рынке металлических пластин, самостоятельно изготовил пробную партию из 150 поддельных бронеплит, которые реализовал волонтерской организации и получил за них средства".

Детали: При проверке качества полученных пластин волонтеры выяснили, что они не выдерживали выстрел пули автоматического оружия калибров 5,45 и 7,62 мм и фактически не соответствовали требованиям нормативов соответствующего класса защиты.

Согласно выводам экспертного исследования, бронепластины были изготовлены из обычного металла толщиной 8 мм, простреливаемого из автоматического оружия и не гарантирующего безопасности при использовании.

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На основании полученных улик фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За совершенное фигуранту может грозить до трех лет заключения.

Темы: Львовщинавойнаполиция
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