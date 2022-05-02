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Штурмовики показали, как гордый российский "Орлан" шлепается об украинскую землю

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 мая 2022, 17:15
Штурмовики показали, как гордый российский Орлан шлепается об украинскую землю

Штурмовики "Закарпатского легиона" показали уничтожение российского беспилотника "Орлан-10".

Источник: пресс-центр 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Facebook и в комментарии УП

Дословно: "Воздушную цель уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Видео фиксирует, как "Орлан", вопреки своему гордому названию, с дымовым шлейфом беспомощно падает с высоты и громко шлепается о землю, а его остатки символически догорают в засеянном украинском поле".

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Детали: В бригаде УП уточнили, что вражеский дрон был сбит 1 мая в Запорожской области.

Справка: "Орлан-10" – один из новейших дронов росармии, оснащенный видеокамерами с углом обзора 360 градусов, может подниматься на высоту до 5 км, а в автономном режиме улетать от пульта управления вплоть до 600 км.

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С помощью этого дорогостоящего аппарата россияне не только корректируют артиллерийский огонь, но проводят радиоразведку и глушат мобильную связь. Орлан-10 летает со скоростью до 150 км/ч и может находиться в воздухе до 18 часов.

Напомним: В воскресенье 1 мая украинские Вооруженные силы обезвредили 10 российских "Орланов-10".

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Темы: войнаЗапорожская область
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