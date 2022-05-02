Зеленский заявил, что Украина не обсуждает с Россией снятие санкций

Президент Владимир Зеленский опроверг слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что на переговорах обсуждается снятие санкций с России.

Источник: Зеленский в интервью греческому общественному вещателю ERT

Прямая речь: "Мне эта информация неизвестна, о которой сказал министр иностранных дел РФ. Точно в тех или иных договоренностях, которых еще не произошло, о которых говорили группы, представители украинской и российской делегаций, вопрос снятия санкций не поднимался и не может быть поднят".

Детали: Президент подчеркнул, что санкции на Россию были наложены сначала за незаконную аннексию украинского Крыма, впоследствии за оккупацию части Донбасса, и, наконец, за полномасштабную агрессию против Украины, начатую 24 февраля.

Прямая речь: "Санкции мощные налагались именно за это – за убийства, за оккупацию и за незаконное вторжение. Пока война не закончилась, пока мы не вернули наши территории. Пока, к сожалению, Россия находится там, где она находится – на нашей земле, и продолжает свое давление. Ничего из этого не закончилось. Я удивлен в принципе, что поднимается вопрос о снятии санкций".

Что предшествовало: 30 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на переговорах Украины и РФ якобы обсуждается вопрос отмены западных санкций. Также он подчеркнул, что вроде бы они поднимают тему так называемой "денацификации" и статуса русского языка.

Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк опроверг, что на переговорах с россиянами обсуждается отмена санкций, введенных против России.