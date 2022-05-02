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Оккупанты наступают возле Изюма, Рубежного и Попасной и в Херсонской области – Генштаб

Катерина ТищенкоПонедельник, 2 мая 2022, 19:53
фото Генштаба ВСУ

Российские войска проводят наступательные действия на Слобожанском, Донецком и Южнобужском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Наибольшая активность захватчиков наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях враг проводит перегруппировку войск, усиливает артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны. Пытается наладить систему материально-технического обеспечения группировки войск в этих направлениях".

Детали: На Слобожанском направлении группировки врага из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают обстрелы города Харькова.

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия противника по направлениям Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск. Для усиления группировки оккупанты осуществляют перемещение в определенные районы подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Враг с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец. Оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов, расположенных на незначительном удалении от государственной границы Украины с территории РФ.

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В Белгородской области идет сосредоточение резервов оккупантов для ведения боевых действий в Восточной операционной зоне.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлениях населенных пунктов Лиман и Северск.

На Таврическом направлении продолжаются мероприятия по перегруппировке подразделений, инженерному оборудованию позиций. В частности, на огневых позициях в районе населенного пункта Токмак Запорожской области развернуто подразделение ствольной артиллерии. Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районе населенного пункта Орехов.

На временно занятых территориях Запорожской области противник развернул склад горюче-смазочных материалов и пункт ремонта и восстановления поврежденной техники.

В Южнобужском направлении враг ведет боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Не оставляет попыток выйти на административную границу Херсонской области, продолжает развертывание подразделений реактивной и ствольной артиллерии для огневого поражения позиций войск ВСУ.

Продолжается переброска материальных средств с временно оккупированной территории АР Крым с использованием железнодорожной инфраструктуры Украины.

На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Противник через подконтрольные СМИ продолжает распространять провокационные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях не исключается вероятность проведения противником демонстративных и провокационных действий в районах, прилегающих к государственной границе Украины.

Также сохраняется угроза ракетных ударов по объектам территории Украины.

В приграничных с Украиной районах Брянской области продолжаются меры по усилению административно-полицейского и контрразведывательного режимов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли противника вовлекаются в ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.

Враг продолжает уничтожать объекты гражданской инфраструктуры Украины. Наносит ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы жилых районов города Николаева, а также населенных пунктов Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Харьковской областей.

На временно занятых территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы. В населенных пунктах наблюдается нехватка лекарства, ассортимент продуктовых магазинов ограничен, не функционируют банковские учреждения.

В Генштабе подчеркнули, что силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Темы: войнаВооруженные силы
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