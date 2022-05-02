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В центре Москвы в автозак запустили коктейлем Молотова - росСМИ

Светлана КизиловаПонедельник, 2 мая 2022, 21:00
В центре Москвы в автозак запустили коктейлем Молотова - росСМИ
Фото Getty Images

Российские СМИ и Телеграм-каналы сообщают о задержании в центре Москвы мужчины, предположительно, бросившего бутылку с зажигательной смесью в автозак российских силовиков.

Источник: mk.ru, 112, Baza

Детали: Сообщается, что неизвестный бросил коктейль Молотова в автозак, принадлежащий либо Росгвардии, либо ОМОНу. Спецтранспорт был припаркован недалеко от памятника Карла Маркса на площади Революции в Москве.

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После попадания бутылки автозак загорелся.

По данным росСМИ, мужчина "пытался скрыться, но был задержан", пожар потушили.

 

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Темы: Росcияпожар
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