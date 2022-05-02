В центре Москвы в автозак запустили коктейлем Молотова - росСМИ
Понедельник, 2 мая 2022, 21:00
Российские СМИ и Телеграм-каналы сообщают о задержании в центре Москвы мужчины, предположительно, бросившего бутылку с зажигательной смесью в автозак российских силовиков.
Детали: Сообщается, что неизвестный бросил коктейль Молотова в автозак, принадлежащий либо Росгвардии, либо ОМОНу. Спецтранспорт был припаркован недалеко от памятника Карла Маркса на площади Революции в Москве.
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После попадания бутылки автозак загорелся.
По данным росСМИ, мужчина "пытался скрыться, но был задержан", пожар потушили.
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