В центре Москвы в автозак запустили коктейлем Молотова - росСМИ

Российские СМИ и Телеграм-каналы сообщают о задержании в центре Москвы мужчины, предположительно, бросившего бутылку с зажигательной смесью в автозак российских силовиков.

Источник: mk.ru, 112, Baza

Детали: Сообщается, что неизвестный бросил коктейль Молотова в автозак, принадлежащий либо Росгвардии, либо ОМОНу. Спецтранспорт был припаркован недалеко от памятника Карла Маркса на площади Революции в Москве.

После попадания бутылки автозак загорелся.

По данным росСМИ, мужчина "пытался скрыться, но был задержан", пожар потушили.