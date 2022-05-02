Германия может поддержать немедленный запрет ЕС на российскую нефть

Германия заявила в понедельник, что готова поддержать немедленное эмбарго Европейского Союза на российскую нефть, что может позволить Европе ввести такой запрет в течение нескольких дней.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Канцлер Олаф Шольц, который был более осторожен, чем другие западные лидеры в поддержке Украины, испытывает растущее давление, чтобы занять более жесткую позицию, в том числе со стороны правящей коалиции.

"Германия не против запрета нефти в отношении России. Конечно, это тяжелое бремя, но мы были бы готовы это сделать", — заявил журналистам министр экономики Роберт Хабек из "Зеленых" перед переговорами со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

"С углем и нефтью теперь можно отказаться от российского импорта. Не исключено, что цены на топливо могут вырасти", - заявил министр финансов Кристиан Линднер, представляющий "Свободных демократов",

Германия уже сократила долю российской нефти в своем импорте до 12% вместо 35% до того, как Россия вторглась в Украину, но ранее заявляла, что ей потребуются месяцы для поэтапного отказа от российской нефти, чтобы уменьшить экономическое воздействие.

Восточные районы Германии, в частности, зависят от топлива нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего "Роснефти", обслуживаемого трубопроводом "Дружба" советских времен.

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Россия потребовала от европейских потребителей платить за газ в рублях, что ЕС отвергает. На прошлой неделе Москва прекратила поставки в Польшу и Болгарию. Министры ЕС встретились в понедельник, чтобы обсудить совместный ответ.

Ранее министр иностранных дел Германии уже высказалась за нефтяные санкции ЕС против России.

В то же время, Венгрия категорически против и угрожает заблокировать решение на уровне блока.

По информации СМИ, в Брюсселе обсуждают исключение из нефтяного эмбарго для Венгрии и Словакии из-за их большой зависимости от импорта из России.