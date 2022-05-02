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На востоке ВСУ отразили 12 атак, уничтожили 6 танков и десятки единиц другой техники

Катерина ТищенкоПонедельник, 2 мая 2022, 22:16
иллюстративное фото Генштаба

На Донецком и Луганском направлениях в понедельник военные ООС отразили 12 вражеских атак, а также уничтожили десятки единиц техники оккупантов.

Источник: Операция объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: Украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Детали: Вместе с тем, бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" отразили 1 атаку оккупантов, артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники, а также был уничтожен склад с боеприпасами.

Потери врага в районе ответственности группировки составляют: 75 человек личного состава, 2 танка, 6 БМП, 5 ББМ, 1 артиллерийская система, 2 минометных расчета, 3 АТ, 4 БПЛА и 1 единица специальной техники.

Темы: Объединенные силы на Донбассевойна
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