На востоке ВСУ отразили 12 атак, уничтожили 6 танков и десятки единиц другой техники

На Донецком и Луганском направлениях в понедельник военные ООС отразили 12 вражеских атак, а также уничтожили десятки единиц техники оккупантов.

Источник: Операция объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: Украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 автомобилей врага.

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Детали: Вместе с тем, бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" отразили 1 атаку оккупантов, артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники, а также был уничтожен склад с боеприпасами.

Потери врага в районе ответственности группировки составляют: 75 человек личного состава, 2 танка, 6 БМП, 5 ББМ, 1 артиллерийская система, 2 минометных расчета, 3 АТ, 4 БПЛА и 1 единица специальной техники.