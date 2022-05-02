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Санкции не отменят, пока Россия не подпишет мир с Украиной – канцлер Германии

Понедельник, 2 мая 2022, 23:41

Санкции, введенные против России в ответ на ее вторжение в Украину, не будут сняты до тех пор, пока Москва не достигнет мирного соглашения с Украиной.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что условия мира должны определяться Украиной, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Шольц в интервью, которое немецкому телевидению сказал, что президент России Владимир Путин просчитался, если он ожидал, что сможет получить территорию от Украины, объявить о прекращении боевых действий и увидеть, как западные страны отменят санкции.

"Он не продумывал всю свою операцию на Украине до конца. Он не думал, что Украина будет так сопротивляться. Он не думал, что мы поддержим их, чтобы они так долго держались… Мы не снимем санкции, пока он не договорится с Украиной", - сказал Шольц.

Он также заявил, что Германия не примет аннексию Крыма Россией. "Это было нарушением международного права… это остается правдой", — сказал канцлер.

Шольц добавил, что не планирует посещать Киев после того, как запланированная поездка президента Франка-Вальтера Штайнмайера была отменена из-за возражений Украины.

Шольц отверг критику в том, что сначала он слишком колебался с отправкой Украине тяжелых вооружений, за которой последовала критика со стороны пацифистов после того, как Германия на прошлой неделе объявила о поставке Украине бронемашин "Гепард".

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"Нет смысла делать что-то только потому, что кто-то кричит, или не делать что-то, потому что кто-то кричит", — сказал Шольц, добавив, что защита страны и поддержание мира — его долг как канцлера.

Напомним, Германия готова поддержать немедленное эмбарго Европейского Союза на российскую нефть, что может позволить Европе ввести такой запрет в течение нескольких дней.

Темы: ГерманияШольцРосcиясанкции
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