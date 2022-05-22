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"Ежедневно погибают до 100 защитников" Зеленский намекнул, что запрет на выезд мужчин не снимут

Светлана КизиловаВоскресенье, 22 мая 2022, 18:12
Паспортный контроль, Фото Укринформа

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что петиция об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста должна адресоваться не ему, а родителям павших воинов.

Источник: глава государства во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции

Детали: На сайте президента электронная петиция с требованием отменить запрет на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Зеленский отметил, что петиция, в которой от президента хотят, чтобы мужчинам в военное время было разрешено покинуть страну – не к нему. Однако добавил, что рассмотрит ее, поскольку она набрала необходимое количество подписей граждан.

Прямая речь Зеленского: "Вы знаете, я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне? А может эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которых потеряли из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, тот или иной регион, тот или иной город…

(Которые) преимущественно (защищали) не свой город, где родились. Сегодня от 50 до 100 человек могут погибать на самом сложном направлении, на востоке нашего государства, они защищают наше государство и нашу независимость…"

Темы: петицияВоенное положениеЗеленский
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