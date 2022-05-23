Умер ребенок, который попал под обстрел – его пытались спасти две недели

В реанимации Днепра умер ребенок из Привилегии, который попал под обстрел две недели назад.

Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Еще 7 мая враг накрыл Привилегию артиллерией. 11-летнюю девочку с минно-взрывной травмой сразу госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу, где за жизнь ребенка в течение двух недель боролись лучшие медики региона.

К сожалению, 22 мая ее сердце остановилось".

Детали: По словам главы ОГА, 22 мая также погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой вечером попал российский снаряд.

Обстрел этого жилого квартала был очень плотным – повреждены сразу четыре дома. В общей сложности в городе зафиксированы разрушения в 13 домах.

Всего за 22 мая в Луганской области враг попал в более 70 объектов жилого фонда.