Умер ребенок, который попал под обстрел – его пытались спасти две недели
В реанимации Днепра умер ребенок из Привилегии, который попал под обстрел две недели назад.
Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Еще 7 мая враг накрыл Привилегию артиллерией. 11-летнюю девочку с минно-взрывной травмой сразу госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу, где за жизнь ребенка в течение двух недель боролись лучшие медики региона.
К сожалению, 22 мая ее сердце остановилось".
Детали: По словам главы ОГА, 22 мая также погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой вечером попал российский снаряд.
Обстрел этого жилого квартала был очень плотным – повреждены сразу четыре дома. В общей сложности в городе зафиксированы разрушения в 13 домах.
Всего за 22 мая в Луганской области враг попал в более 70 объектов жилого фонда.