Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На войне погиб призер "Игорь Непокоренных"

Мазуренко Алена Вторник, 3 мая 2022, 00:32

В понедельник, 2 мая, погиб украинский защитник и призер прошлогодних "Игорь Непокоренных" Андрей Котовенко.

Источник: сын Котовенко Иван и Warrior Games: Team Ukraine в Facebook

Детали: В комментариях к одному из постов сын Котовенко уточнил, что отец погиб около четырех часов утра 2 мая.

 

Предыстория:

  • Котовенко был тяжело ранен в боях в районе донецкого аэропорта. После реабилитации занимался спортом и представлял Украину на "Играх Непокоренных".
  • В октябре 2021 года выиграл бронзовую медаль в жиме лежа, а в 2020 году выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы в Словакии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаУкраинаРосcия
Главное сегодня

Россияне пошли на штурм "Азовстали" в Мариуполе

Царева приговорили к 12 годам тюрьмы, но ему светит и пожизненное – СМИ

Посол Украины: канцлер Шольц изображает из себя "обиженную колбасу"

ВСУ уничтожили уже более 24 тысяч российских оккупантов – Генштаб

Папа Франциск хочет поехать в Москву к Путину – в Киев не планирует

ЕС может утвердить шестой пакет санкций против РФ 10 мая

Все новости...
война
Джонсон выступит перед Верховной Радой
Донетчина: председатель ОВА сообщил, сколько гражданских убили и ранили россияне за сутки
ПВО Украины ликвидировала 8 целей РФ, включая "Форпост" за $7 миллионов
Последние новости
15:00
"Украина победит": Джонсон в Верховной раде объявил о новом пакете военной помощи
14:45
видеоИрпень оживает, скоро можно будет возвращаться - мэр
14:41
Кабмин утвердило план обеспечения страны продовольствием в условиях военного положения
14:38
ВНО-2022: время для прохождения теста увеличили на треть
14:33
Главе МВД Британии может грозить иск за задержку с визами для украинцев
14:30
Патриарх Кирилл врет, что Россия "ни на кого не нападала"
14:27
"Укртрансбезопасность" возобновила контроль за соблюдением габаритно-весовых норм
14:18
Мариуполь: только 3 из 14 автобусов с эвакуированными доехали в Запорожье – мэр
14:15
Посмотрите в глаза воину: бригада Острожского поделилась фото защитников Украины
14:11
Россияне пошли на штурм "Азовстали" в Мариуполе
Все новости...