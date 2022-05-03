На войне погиб призер "Игорь Непокоренных"
Вторник, 3 мая 2022, 00:32
В понедельник, 2 мая, погиб украинский защитник и призер прошлогодних "Игорь Непокоренных" Андрей Котовенко.
Источник: сын Котовенко Иван и Warrior Games: Team Ukraine в Facebook
Детали: В комментариях к одному из постов сын Котовенко уточнил, что отец погиб около четырех часов утра 2 мая.
Предыстория:
- Котовенко был тяжело ранен в боях в районе донецкого аэропорта. После реабилитации занимался спортом и представлял Украину на "Играх Непокоренных".
- В октябре 2021 года выиграл бронзовую медаль в жиме лежа, а в 2020 году выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы в Словакии.
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