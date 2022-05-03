На войне погиб призер "Игорь Непокоренных"

В понедельник, 2 мая, погиб украинский защитник и призер прошлогодних "Игорь Непокоренных" Андрей Котовенко.

Источник: сын Котовенко Иван и Warrior Games: Team Ukraine в Facebook

Детали: В комментариях к одному из постов сын Котовенко уточнил, что отец погиб около четырех часов утра 2 мая.

Предыстория:

Котовенко был тяжело ранен в боях в районе донецкого аэропорта. После реабилитации занимался спортом и представлял Украину на "Играх Непокоренных".

В октябре 2021 года выиграл бронзовую медаль в жиме лежа, а в 2020 году выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы в Словакии.