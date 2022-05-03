Польша предлагает ввести специальный налог на российские энергоносители

На саммите в Брюсселе Польша представит предложение ввести налог на российское сырье.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио, об этом заявила Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Перед вылетом в Брюссель она заявила журналистам, что подобный налог убедит страны ЕС ускорить процесс уменьшения зависимости от российских энергоносителей.

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"Я представлю это предложение в деталях. Это будет специальный сбор, налог, размер которого будет зависеть от степени зависимости от российского сырья. Очевидно, налог будет касаться разного вида сырья. Такой шаг должен мотивировать страны оживить темпы уменьшения зависимости от РФ", – пояснила она.

Анна Москва подчеркнула, что, по предложению польского правительства, налог будет охватывать все российское сырье: уголь, газ, нефть и другие производные сырья. Она добавила, что новый налог будет создан по модели системы торговли выбросами углерода, которая служит декарбонизации европейской экономики.

Напомним, 3 мая в Брюсселе начнется внеочередная встреча министров энергетики стран-членов Европейского Союза. Политики обсудят шестой пакет санкций ЕС, куда должно быть включено эмбарго на российскую нефть.

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После этого 4 мая послы стран-членов ЕС встретятся в Брюсселе и оценят новый пакет с точки зрения своих национальных интересов.

Ранее СМИ сообщали, что Европейская комиссия может сделать исключение и освободить Венгрию и Словакию от эмбарго на покупку российской нефти.