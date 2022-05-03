ЦРУ на русском рассказало, как безопасно выйти на контакт

Центральное разведывательное управление США разместило в социальных сетях видео с инструкциями на русском языке с рекомендациями о безопасных способах вступления в виртуальный контакт с разведывательным агентством.

Источник: "Голос Америки", ЦРУ в соцсетях

Детали: Видео называется "Как установить безопасный виртуальный контакт с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США".

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"Мы настоятельно просим Вас принять все надлежащие меры, чтобы обезопасить себя. Ваша безопасность превыше всего", – обращается ЦРУ к тем, кто хочет выйти на контакт.

Рекомендации размещены на аккаунтах ЦРУ в YouTube, Facebook и Instagram.

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Согласно видео, жителям России для установления контакта следует использовать браузер Tor или VPN, не использовать домашний или рабочий компьютер, использовать обновленные версии браузеров и пр.

Для безопасной связи в 2019 году ЦРУ создало сайт Onion в Dark Web, который можно найти с помощью Tor.

Как сообщил корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин, представитель ЦРУ заявил, что "наша глобальная миссия требует, чтобы частные лица могли безопасно контактировать с нами из любой точки (планеты)".