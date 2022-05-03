После удара по Одессе 2 мая убитых россиянами детей стало 220

По состоянию на 3 мая более 626 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации: по официальным и неполным данным 220 детей погибли и более 406 получили ранения.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на документы ювенальных прокуроров

Детали: 2 мая в результате ракетных обстрелов российской армией г. Одесса погиб мальчик 14 лет и получила ранение 17-летняя девушка.

За 68 дней войны больше всего детей пострадало: в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 45, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской областях – 17, в г. Киеве – 16, в Житомирской области – 15.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведения. При этом 118 из них полностью разрушены.