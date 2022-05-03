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Шествие с вороваными холодильниками: Ким предложил формат "парада победы" в Москве

Валентина РоманенкоВторник, 3 мая 2022, 09:54
Шествие с вороваными холодильниками: Ким предложил формат парада победы в Москве
иллюстрация с сайта "Голос Украины"

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким высмеял планы режима Путина проводить "парад победы", который планируется на 9 мая в Москве, в разгар войны с Украиной.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь: "Никто русским не говорил, что праздновать победу во время войны - это плохая примета? Не представляю, что они там покажут. Парад военных с холодильниками или колоны сворованных грузовиков с зерном из Херсонской области? Позорная война…"

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Детали: Относительно обстановки в Николаевской области по состоянию на 3 мая глава ОВА отметил: "Относительно спокойно. Два обстрела, которые были, без жертв. Сейчас еще прилетело в один район за городом, буду узнавать что там".

Напомним: Российская армия в полномасштабной войне против Украины, развязанной 24 февраля, "прославилась" бесчеловечными зверствами по отношению к мирному населению и мародерством крупнейших масштабов.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал на заседании Совбеза ООН о настоящем "героизме" и "устойчивости" российской армии, которая бежала из-под Киева от украинских войск с награбленным "добром". Они оставили боеприпасы, чтобы набить свои автомобили украденными компьютерами, телевизорами, мобильными телефонами, одеждой, коврами, стиральными машинами и даже унитазами.

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Предыстория:

  • В апреле в России начали подготовку к параду Победы на Красной площади в Москве – к репетициям привлекли более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц современной техники и авиации.
  • На запланированный парад не приглашали зарубежных лидеров. Туда не приедет даже подконтрольный Кремлю самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
  • По данным украинской разведки, 9 мая Россия готовится объявить открытую мобилизацию.
  • В то же время, чиновники США и Запада думают, что Путин 9 мая может официально объявить войну в Украине вместо так называемой "специальной военной операции".

Темы: войнаРосcия
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