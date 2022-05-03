Шествие с вороваными холодильниками: Ким предложил формат "парада победы" в Москве

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким высмеял планы режима Путина проводить "парад победы", который планируется на 9 мая в Москве, в разгар войны с Украиной.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь: "Никто русским не говорил, что праздновать победу во время войны - это плохая примета? Не представляю, что они там покажут. Парад военных с холодильниками или колоны сворованных грузовиков с зерном из Херсонской области? Позорная война…"

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Детали: Относительно обстановки в Николаевской области по состоянию на 3 мая глава ОВА отметил: "Относительно спокойно. Два обстрела, которые были, без жертв. Сейчас еще прилетело в один район за городом, буду узнавать что там".

Напомним: Российская армия в полномасштабной войне против Украины, развязанной 24 февраля, "прославилась" бесчеловечными зверствами по отношению к мирному населению и мародерством крупнейших масштабов.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал на заседании Совбеза ООН о настоящем "героизме" и "устойчивости" российской армии, которая бежала из-под Киева от украинских войск с награбленным "добром". Они оставили боеприпасы, чтобы набить свои автомобили украденными компьютерами, телевизорами, мобильными телефонами, одеждой, коврами, стиральными машинами и даже унитазами.

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