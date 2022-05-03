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Обстрелы Харьковщины: трое раненых за сутки, один погибший

Елена РощинаВторник, 3 мая 2022, 09:56

За минувшие сутки во время обстрелов Харькова были ранены два человека, еще один человек ранен в Чугуевском районе области, в Харьковском районе погиб 46-летний работник фабрики, которая от обстрела загорелась.

Источник: глава Харьковской ОВА (ОДА) Олег Синегубов о ситуации на Харьковщине по состоянию на 3 мая

Детали: За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли по Харькову 2 удара из реактивных систем залпового огня и произвели 1 артиллерийский обстрел. От огня пострадали гражданские объекты на Северной Салтовке.

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В Харьковском районе из-за утренних обстрелов возник пожар на одном из предприятий. Фабрика на период военного положения не работала, помещения подверглись значительным разрушениям. Погиб 46-летний работник, которій во время обстрелов находился на территории.

По области оккупанты в течение суток обстреливали Золочев, Барвинково, Дергачи, Чугуев.

За сутки в Харьковской области 3 раненых: Харьков – 2 человека, Чугуевский район – 1 человек.

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Медики оказывают помощь жителям населенных пунктов, освобожденных от оккупантов.

Активные боевые действия продолжаются в Изюмском направлении.

Областной гуманитарный штаб доставляет помощь в пункты выдачи в Харькове и общин области. За сутки передали более 57 тонн продуктов питания. Кроме харьковчан гуманитарную помощь получили в Малоданиловской, Новопокровской, Дергачевской, Змиевской, Донецкой и других общинах.

Коммунальные службы области продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру. В частности, в Малой Рогане и Черкасской Лозовой восстанавливают газоснабжение и вернули газ в 500 домов. Работы по обследованию, ремонту и восстановлению критической инфраструктуры проводятся ежедневно, без выходных.

Темы: Харьковская областьХарьковвойнапожар
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