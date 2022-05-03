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В Черниговской области возобновляют "сухой закон": торговля алкоголем запрещена

Валентина РоманенкоВторник, 3 мая 2022, 10:32
иллюстративное фото

На всей территории Черниговской области возобновляется запрет на торговлю алкогольными напитками.

Источник: глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Вчера мы проанализировали динамику и характер преступлений за последние две недели, и вы знаете, если на весы на одну чашу положить безопасность жителей Черниговщины, а на другую акциз в местные бюджеты, я сделаю выбор в пользу жителей Черниговщины.

Поэтому сегодня я подписал распоряжение: мы возвращаем запрет на торговлю алкогольными напитками на территории всей Черниговской области.

В новый день с холодной трезвой головой каждый делает свое дело.

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Темы: алкогольЧерниговская областьвойна
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