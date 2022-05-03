Защитники за 2 дня уничтожили вражеских беспилотников на $2 млн – Генштаб

Только за 2 последних суток Сухопутные войска ВСУ уничтожили около 20 российских беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью около 2 миллионов долларов.

Источник: Генштаб ВСУ со ссылкой на главнокомандующего ВСУ генерал Валерия Залужного в Facebook

Прямая речь Залужного: "Слаженная работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск. За последние 2 дня ВСУ ликвидировали почти 20 вражеских БПЛА общей стоимостью около 2 млн долларов".

Фото Из Facebook ГенштабА ВСУ

Детали: Главнокомандующий ВСУ также показал фото пораженных российских БПЛА "Орлан" и "Тахион" на Восточном направлении и "ZALA" – на Северном.

Фото Из Facebook ГенштабА ВСУ