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Защитники за 2 дня уничтожили вражеских беспилотников на $2 млн – Генштаб

Ирина БалачукВторник, 3 мая 2022, 10:47
Защитники за 2 дня уничтожили вражеских беспилотников на $2 млн – Генштаб
ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА ВСУ

Только за 2 последних суток Сухопутные войска ВСУ уничтожили около 20 российских беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью около 2 миллионов долларов.

Источник: Генштаб ВСУ со ссылкой на главнокомандующего ВСУ генерал Валерия Залужного в Facebook

Прямая речь Залужного: "Слаженная работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск. За последние 2 дня ВСУ ликвидировали почти 20 вражеских БПЛА общей стоимостью около 2 млн долларов". 

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Фото Из Facebook ГенштабА ВСУ

Детали: Главнокомандующий ВСУ также показал фото пораженных российских БПЛА "Орлан" и "Тахион" на Восточном направлении и "ZALA" – на Северном.

 
Фото Из Facebook ГенштабА ВСУ

Темы: УкраинавойнаРосcия
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