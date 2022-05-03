Деньги вместо наказания: в Раде есть предложение относительно коррупционеров на время войны

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают на время войны разрешить коррупционерам, которые еще не осуждены, пополнить государственную казну и избежать ответственности.

Источник: проект закона №7333, глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин

Детали: Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об освобождении от уголовной ответственности в период военного положения при добровольном возмещении ущерба (№7333) внесен в Верховную Раду 29 апреля, 3 мая он предоставлен для ознакомления.

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Группа нардепов из разных фракций предлагают предусмотреть, что:

Человек, впервые совершивший действия, содержащие признаки преступлений, предусмотренных статьями 191, 209, 364, 367 УКУ, освобождается от уголовной ответственности, если к моменту вынесения приговора по делу в период действия военного положения полностью возмещен причиненный ущерб.

Размер ущерба, указанного в части 2 статьи 45 Кодекса, определяется согласно экспертной оценке стоимости имущества, в отношении которого произведено присвоение, растрата, завладение им путем злоупотребления служебным положением или потеря из-за халатности на момент совершения таких действий.

Как говорится в пояснительной записке, "в период военной агрессии РФ принятие данного законопроекта является жизненно необходимым для расширения частных источников финансовой мобилизации, без ущерба для задач уголовного судопроизводства".

Глава ЦПК Виталий Шабунин отметил, что "настоящее единство фракций ЕС и Слуг вызвало желание освободить ТОП-коррупционеров от наказания". Законопроект №7333 зарегистрировали нардепы от "Европейской солидарности" Сергей Алексеев и София Федина, а также "слуги народа" Александр Бакумов, Николай Галушко и Сергей Ионушас.

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Прямая речь Шабунина: "Говоря просто, ключевым коррупционерам страны предлагают избежать ответственности, если те возместят причиненный преступлением (до войны) ущерб. Это позволит фигурантам ТОП-дел НАБУ (Приват, Роттердам, Газовое дело и сотни других) вместо реального наказания заплатить часть награбленного и спокойно воровать дальше.

Например, по делу Привата зафиксировано $250 млн убытков, однако реально украдено более $5 млрд… То есть депутаты предлагают Коломойскому продать часть своей недвижимости или яхту и забыть о претензиях НАБУ и САП.

А при реальном рассмотрении дела мы могли бы конфисковать все активы фигурантов и последние вынуждены были отбывать реальное тюремное наказание. Зато депутаты хотят разрешить им продолжать воровать, заплатив за это частью украденного. Причем частью небольшой".

Детали: По мнению Шабунина, если бы целью законопроекта было реальное наполнение бюджета за счет коррупционеров, то "откупные последних должны быть значительно больше": например, возмещение установленного ущерба в тройном размере и обязательная сдача следствию сообщников по соглашению с прокурором.

"Без этих минимальных требований законопроект выглядит как попытка воспользоваться войной для амнистии соратников-коррупционеров", – считает глава ЦПК.