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Боррель анонсировал отключение от SWIFT дополнительных российских банков

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 11:39

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль заявил, что ЕС готовит шестой пакет санкций против Москвы, который будет исключать больше российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, сети, позволяющей совершать миллионы международных транзакций в день.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Washington Post.

Боррель не уточнил, какие российские банки станут мишенью санкций. В марте Европейский Союз отключил SWIFT крупным российским банкам.

"На улицах Киева и Бучи за последние несколько недель можно увидеть гуманитарную катастрофу, разрушение страны, которую создает Россия", – сказал он.

Боррель также повторил обещания снизить зависимость ЕС от российского импорта энергоносителей. Блок импортировал российское ископаемое топливо после вторжения Кремля в Украину 24 февраля на около 46 миллиардов долларов.

Как сообщалось, Европейский Союз надеется утвердить шестой пакет санкций против России на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

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Темы: SWIFTРосcиябанкиЕС
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