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Главе МВД Британии может грозить иск за задержку с визами для украинцев

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 14:33

Министра внутренних дел Британии Прити Пател могут привлечь к ответственности из-за задержек в выдаче виз украинцам, которые бегут от войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Потенциальные спонсоры программы "Дом для Украины" угрожают правительству групповым иском от имени сотен украинских беженцев, которые неделями ждали, чтобы приехать в Британию.

Они говорят, что при обработке визовых заявок, поданных в марте, имели место "неумеренные и необоснованные задержки".

Данные, собранные потенциальными спонсорами и опубликованные в информационном агентстве PA на прошлой неделе, показывают, что по меньшей мере 800 украинских беженцев все еще ждут визы после подачи заявлений в течение первых двух недель после открытия программы.

Ранее премьер Борис Джонсон признал, что Великобритания могла бы действовать быстрее, чтобы помочь украинским беженцам, но встал на защиту усилий Министерства внутренних дел.

"В настоящее время выдано 86 000 виз, 27 000 человек уже здесь, и я хочу сказать "спасибо", 27 000 – это много, и это число быстро растет, и я хочу отдать должное всем, кто помогает заботиться об украинцах", - сказал он.

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"Могли бы мы делать это быстрее? Да, возможно, могли бы", - отметил британский премьер.

Темы: ВеликобританияМВДдипломатические отношения
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