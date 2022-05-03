Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рада попросила США признать Россию государством-спонсором терроризма

Вторник, 3 мая 2022, 15:11

Верховная рада во вторник поддержала обращение к Палате представителей и Сенату США с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

По его словам, за решение проголосовали 344 депутата.

Реклама:

Спикер ВР Руслан Стефанчук сообщал, что признание России государством-спонсором терроризма позволит усилить международные санкции против нее и консолидировать мир вокруг Украины.

Верховная рада, в частности, призывает Конгресс США ввести санкции против правительственных и деловых кругов, политических партий России, поддерживающих войну.

По словам Стефанчука, доказательств соответствия России этому статусу – более чем достаточно. Это зверства в Ирпене, Буче, Мариуполе и других городах Украины, использование Россией запрещенного оружия, в частности - химического, захват в заложники мирного населения, постоянный ядерный террор, поддержка террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", отравление семьи Скрипалей, сбитый малайзийский авиалайнер над Донбассом в 2014 году.

ВИДЕО ДНЯ

В Госдепартаменте США ранее заявляли, что рассматривают все доступные для них инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность признания ее государством-спонсором терроризма.

Темы: СШАВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
США
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: