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Рада попросила США признать Россию государством-спонсором терроризма

Вторник, 3 мая 2022, 15:11

Верховная рада во вторник поддержала обращение к Палате представителей и Сенату США с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

По его словам, за решение проголосовали 344 депутата.

Спикер ВР Руслан Стефанчук сообщал, что признание России государством-спонсором терроризма позволит усилить международные санкции против нее и консолидировать мир вокруг Украины.

Верховная рада, в частности, призывает Конгресс США ввести санкции против правительственных и деловых кругов, политических партий России, поддерживающих войну.

По словам Стефанчука, доказательств соответствия России этому статусу – более чем достаточно. Это зверства в Ирпене, Буче, Мариуполе и других городах Украины, использование Россией запрещенного оружия, в частности - химического, захват в заложники мирного населения, постоянный ядерный террор, поддержка террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", отравление семьи Скрипалей, сбитый малайзийский авиалайнер над Донбассом в 2014 году.

В Госдепартаменте США ранее заявляли, что рассматривают все доступные для них инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность признания ее государством-спонсором терроризма.

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Темы: СШАВерховная Рада
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