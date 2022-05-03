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Макрон поговорил с Путиным впервые после месяца перерыва

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 17:36

Президент Франции Эммануэль Макрон 3 мая впервые за более чем месяц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Le Parisien, об этом объявили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

Разговор, в котором говорилось об Украине, начался около полудня и длился более двух часов. Это первый разговор лидеров с 29 марта – после появления информации о зверствах российских военных в пригородах Киева и после переизбрания Макрона на второй срок.

Российская сторона уже сообщила, что Путин рассказывал о позиции РФ в переговорах с Украиной и уверял, что Россия "открыта к диалогу", несмотря на "неготовность Киева к серьезной работе".

Издание напоминает, что в эту субботу Макрон говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

С декабря 2021 года и по сей день Макрон говорил с Путиным около 20 раз, из них восемь – после 24 февраля. Во время звонка 29 марта президент Франции пытался договориться об эвакуации мирных жителей Мариуполя.

Темы: МакронПутин
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