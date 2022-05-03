Луганщина: у жителей оккупированной Кременной отбирают телефоны, заканчиваются продукты

У жителей оккупированной россиянами Кременной Луганской области россияне забирают телефоны, также заканчиваются продукты питания, нет света и газа.

Источник: начальник Кременской городской военной администрации Александр Дунец, руководитель военной администрации Северодонецка Александр Стрюк, сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Дунца: "У местных жителей заканчиваются продукты питания. В домах отсутствуют свет и газ. Воду подают почасово на короткие промежутки времени в течение дня. Есть люди, которых задержали и местонахождение их неизвестно.

На площади у людей отбирают мобильные телефоны для проверки. Затем приглашают в места, где разместились их карательные органы, чтобы каждый узнал свой гаджет".

Детали: Он также добавил, что серьезных кандидатов на должность "народного мэра", другие руководящие места у оккупантов нет: "Назначают исполняющими обязанности случайных людей".

Вместе с тем, руководитель военной администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что в городе постоянные обстрелы, свет и вода исчезают через день, а также на весь город осталась одна цистерна для доставки воды, которая используется постоянно.