Луганщина: у жителей оккупированной Кременной отбирают телефоны, заканчиваются продукты
У жителей оккупированной россиянами Кременной Луганской области россияне забирают телефоны, также заканчиваются продукты питания, нет света и газа.
Источник: начальник Кременской городской военной администрации Александр Дунец, руководитель военной администрации Северодонецка Александр Стрюк, сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Дунца: "У местных жителей заканчиваются продукты питания. В домах отсутствуют свет и газ. Воду подают почасово на короткие промежутки времени в течение дня. Есть люди, которых задержали и местонахождение их неизвестно.
На площади у людей отбирают мобильные телефоны для проверки. Затем приглашают в места, где разместились их карательные органы, чтобы каждый узнал свой гаджет".
Детали: Он также добавил, что серьезных кандидатов на должность "народного мэра", другие руководящие места у оккупантов нет: "Назначают исполняющими обязанности случайных людей".
Вместе с тем, руководитель военной администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что в городе постоянные обстрелы, свет и вода исчезают через день, а также на весь город осталась одна цистерна для доставки воды, которая используется постоянно.