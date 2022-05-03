Оккупанты согнали под Изюм дополнительные батареи "Смершей" и тяжелых минометов – Генштаб

Российские оккупанты переместили с территории Белгородской области под Изюм батарею тяжелых минометов "Тюльпан" и дополнительное подразделение с реактивными системами залпового огня "Смерч".

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины 3 мая

Дословно: "На Изюмском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа; 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведет наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково.

Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

Детали: Российские оккупанты продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары по Харькову. На Слобожанском направлении действуют группировки 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск Балтийского и Северного флотов.

В захваченных районах Харьковской области сотрудники Росгвардии проводят фильтрационные мероприятия местного населения.

На Донбассе российские войска продолжают вести наступление в направлении Лимана, Славянска и Северска и пытаются захватить полный контроль над Рубежным и Попасной. На отдельных рубежах россияне приступили к оборудованию второй линии обороны.

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На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника, силами отдельных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов, 8-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа; 5-й общевойсковой армии и Тихоокеанского флота Восточного военного округа; 2-й и 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные действия на определенном участке линии столкновения.

Враг размещает на захваченных территориях временные склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также пункты ремонта техники.

В Запорожской области российские оккупанті продолжили проведение демонстрационных действий, чтобы оттянуть украинские войска и не допустить их переброску на другие линии фронта.

На Южнобужском направлении противник силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск Черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведет боевые действия с целью улучшения тактического положения, продолжает обстрелы подразделений наших войск. Враг производит перегруппировку войск, наращивает системы огневого поражения, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.

В Приднестровье российская оперативная группа переведена в повышенную боевую готовность. Подразделения вооруженных формирований ПМР несут службу в усиленном режиме. Украинская разведка заметила признаки подготовки эвакуации членов семей офицеров российских подразделений в регионе.

На северных границах белорусские войска продолжают проводить мероприятия по прикрытию границы с Украиной. Вблизи Хмелевки Сумской области украинские защитники разоблачили вражескую диверсионную группу.

Корабли Черноморского флота РФ продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам в Украине, а также выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведут разведку и огневую поддержку у побережья.

Отдельно в Генштабе отметили, что в результате эффективных и слаженных действий подразделений ВСУ, российские подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады потеряли 60% личного состава.

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