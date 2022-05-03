Оккупанты согнали под Изюм дополнительные батареи "Смершей" и тяжелых минометов – Генштаб
Российские оккупанты переместили с территории Белгородской области под Изюм батарею тяжелых минометов "Тюльпан" и дополнительное подразделение с реактивными системами залпового огня "Смерч".
Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины 3 мая
Дословно: "На Изюмском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа; 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведет наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково.
Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".
Детали: Российские оккупанты продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары по Харькову. На Слобожанском направлении действуют группировки 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск Балтийского и Северного флотов.
В захваченных районах Харьковской области сотрудники Росгвардии проводят фильтрационные мероприятия местного населения.
На Донбассе российские войска продолжают вести наступление в направлении Лимана, Славянска и Северска и пытаются захватить полный контроль над Рубежным и Попасной. На отдельных рубежах россияне приступили к оборудованию второй линии обороны.
На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника, силами отдельных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов, 8-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа; 5-й общевойсковой армии и Тихоокеанского флота Восточного военного округа; 2-й и 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные действия на определенном участке линии столкновения.
Враг размещает на захваченных территориях временные склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также пункты ремонта техники.
В Запорожской области российские оккупанті продолжили проведение демонстрационных действий, чтобы оттянуть украинские войска и не допустить их переброску на другие линии фронта.
На Южнобужском направлении противник силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск Черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведет боевые действия с целью улучшения тактического положения, продолжает обстрелы подразделений наших войск. Враг производит перегруппировку войск, наращивает системы огневого поражения, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.
В Приднестровье российская оперативная группа переведена в повышенную боевую готовность. Подразделения вооруженных формирований ПМР несут службу в усиленном режиме. Украинская разведка заметила признаки подготовки эвакуации членов семей офицеров российских подразделений в регионе.
На северных границах белорусские войска продолжают проводить мероприятия по прикрытию границы с Украиной. Вблизи Хмелевки Сумской области украинские защитники разоблачили вражескую диверсионную группу.
Корабли Черноморского флота РФ продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам в Украине, а также выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведут разведку и огневую поддержку у побережья.
Отдельно в Генштабе отметили, что в результате эффективных и слаженных действий подразделений ВСУ, российские подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады потеряли 60% личного состава.
Предыстория:
- Утром 3 мая Генштаб ВСУ сообщил, что россияне сняли со складов длительного хранения в Воронежской области и перебросили в Украину 17 танков и 60 БМП.
- Британская разведка сообщила, что наиболее боеспособные подразделения российской армии, которые были использованы для вторжения, понесли значительные потери, и РФ потребуются годы, чтобы восстановить эти силы, особенно ввиду ограничений, введенных в рамках санкционных мер.
- Украинские защитники уничтожили, по состоянию на 3 мая, более 24 тысяч российских военнослужащих, более 1060 танков, более 470 артиллерийских систем и около 300 беспилотных аппаратов.