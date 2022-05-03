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ЕС может отключить больше российских банков от SWIFT – Боррель

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 21:11

Европейская комиссия работает над следующим пакетом санкций против России, направленных на отключение большего числа банков от международной платежной системы SWIFT.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

"Неспровоцированная война России против Украины влияет на глобальную безопасность. Мы работаем над 6-м пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и борьба с импортом нефти. Эти меры будут представлены на утверждение Совета", - написал Боррель в Twitter.

ЕС уже исключил несколько российских банков из SWIFT в начале марта. Однако блок не стал накладывать санкции на крупнейшие банки России, Сбербанк и Газпромбанк, поскольку эти два банка являются основными каналами оплаты за импорт энергоносителей из РФ.

Блок пытается договориться о запрете на поставку российской нефти и обдумывает способы обеспечения поставок газа после того, как на прошлой неделе Россия приостановила его поставки в Болгарию и Польшу.

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Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель высказал уверенность, что Евросоюз введет санкции против нефтяного сектора России.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что, скорее всего, страны ЕС договорятся об отказе от российской нефти до конца 2022 года.

В то же время, обсуждается исключение из санкций для Венгрии и Словакии, которые очень зависят от импорта нефти из России.

Темы: ЕСсанкцииSWIFT
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