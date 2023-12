ЕС может отключить больше российских банков от SWIFT – Боррель

Европейская комиссия работает над следующим пакетом санкций против России, направленных на отключение большего числа банков от международной платежной системы SWIFT.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

"Неспровоцированная война России против Украины влияет на глобальную безопасность. Мы работаем над 6-м пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и борьба с импортом нефти. Эти меры будут представлены на утверждение Совета", - написал Боррель в Twitter.

Russia’s unprovoked war against Ukraine affects global security.



We are working on the 6th package of sanctions which aims to de-swift more banks, list disinformation actors and tackle oil imports.



These measures will be presented to the Council for approval.