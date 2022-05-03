Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Блинкен отметил важную роль УП и журналистов в противодействии российской агрессии

"Украинская правда"Вторник, 3 мая 2022, 21:29
Блинкен отметил важную роль УП и журналистов в противодействии российской агрессии
госсекретарь сша энтони блинкен. фото: getty images

Государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что роль журналистов и медиа, в частности "Украинской правды", очень важна в противодействии российской пропаганде и освещении последствий войны.

Источник: речь Блинкена по случаю Всемирного дня свободы прессы

Прямая речь Блинкена: "Правительство США помогает украинским журналистам, предоставляя бронежилеты, спутниковые телефоны и другие средства защиты. Мы открыли пресс-центр во Львове, чтобы помочь местным и международным журналистам продолжать выполнять их задачи.

Реклама:

Я благодарю журналистов, которые продолжают делать свою работу в чрезвычайных условиях.

Отдельно я бы выразил мою благодарность Севгиль Мусаевой, которая возглавляет наиболее известный сайт в Украине - "Украинскую правду". И я благодарю всю редакцию и сотрудников издания за ту работу, которую они продолжают выполнять. Они мужественно освещают происходящее в Украине и преступления российских оккупантов. Даже когда их постигнет личная трагедия, когда, например, произошла гибель мужа сестры Севгиль – Брента Рено, которого 13 марта расстреляли российские военные возле Ирпеня под Киевом.

Я бы хотел привести цитату из одного интервью госпожи Мусаевой: "Мы как журналисты должны помнить, что люди, о трагедиях которых мы рассказываем, не могут быть сухой статистикой".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Блинкен также подчеркнул, что свобода слова в Украине в несколько раз превышает те незначительные очаги свободы, которые существовали в России. Он подчеркнул, что правдивое и быстрое освещение военных преступлений стало возможным благодаря динамичной и здоровой атмосфере в украинской журналистике.

Госсекретарь верит, что вскоре российские власти не смогут скрывать масштабы трагедии, вызванной войной против Украины, и постепенно все больше людей будут противиться пропаганде Кремля.

Прямая речь Блинкена: "Какую пользу россиянам принесла российская война против Украины? Да никакой. Более того, им также придется иметь дело с последствиями тех ужасных решений, которые приняла их власть".

Детали: В своей речи Блинкен также упомянул журналистку из Мексики Беллу Наварро, которая мужественно освещает похищение людей, даже после того, как несколько журналистов были убиты. Он вспомнил и журналиста издания Myanmar Now Све Вина – одного из независимых изданий в стране.

Он вспомнил о нападении на главного редактора российского издания "Новая газета" и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, получившего химический ожог глаз.

Предыстория:

  • По состоянию на 29 апреля, украинские власти зафиксировали 243 преступления российских оккупантов против украинских журналистов и изданий, в том числе похищение, убийство и пытки.
  • Российские оккупанты убили 21 представителя медиаотрасли за два месяца преступной войны.
  • Президент Владимир Зеленский присвоил посмертно орден "За мужество" фотожурналисту Максиму Левину, которого замучили до смерти российские военные.

Темы: СМИмедиаСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
СМИ
О вероятной гибели Пригожина сказали на российском госканале
В онлайн-СМИ Болгарии втрое увеличилось количество российской пропаганды
Известному журналисту в Турции объявили приговор СМС-сообщением
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: