Блинкен отметил важную роль УП и журналистов в противодействии российской агрессии

Государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что роль журналистов и медиа, в частности "Украинской правды", очень важна в противодействии российской пропаганде и освещении последствий войны.

Источник: речь Блинкена по случаю Всемирного дня свободы прессы

Прямая речь Блинкена: "Правительство США помогает украинским журналистам, предоставляя бронежилеты, спутниковые телефоны и другие средства защиты. Мы открыли пресс-центр во Львове, чтобы помочь местным и международным журналистам продолжать выполнять их задачи.

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Я благодарю журналистов, которые продолжают делать свою работу в чрезвычайных условиях.

Отдельно я бы выразил мою благодарность Севгиль Мусаевой, которая возглавляет наиболее известный сайт в Украине - "Украинскую правду". И я благодарю всю редакцию и сотрудников издания за ту работу, которую они продолжают выполнять. Они мужественно освещают происходящее в Украине и преступления российских оккупантов. Даже когда их постигнет личная трагедия, когда, например, произошла гибель мужа сестры Севгиль – Брента Рено, которого 13 марта расстреляли российские военные возле Ирпеня под Киевом.

Я бы хотел привести цитату из одного интервью госпожи Мусаевой: "Мы как журналисты должны помнить, что люди, о трагедиях которых мы рассказываем, не могут быть сухой статистикой".

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Детали: Блинкен также подчеркнул, что свобода слова в Украине в несколько раз превышает те незначительные очаги свободы, которые существовали в России. Он подчеркнул, что правдивое и быстрое освещение военных преступлений стало возможным благодаря динамичной и здоровой атмосфере в украинской журналистике.

Госсекретарь верит, что вскоре российские власти не смогут скрывать масштабы трагедии, вызванной войной против Украины, и постепенно все больше людей будут противиться пропаганде Кремля.

Прямая речь Блинкена: "Какую пользу россиянам принесла российская война против Украины? Да никакой. Более того, им также придется иметь дело с последствиями тех ужасных решений, которые приняла их власть".

Детали: В своей речи Блинкен также упомянул журналистку из Мексики Беллу Наварро, которая мужественно освещает похищение людей, даже после того, как несколько журналистов были убиты. Он вспомнил и журналиста издания Myanmar Now Све Вина – одного из независимых изданий в стране.

Он вспомнил о нападении на главного редактора российского издания "Новая газета" и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, получившего химический ожог глаз.

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