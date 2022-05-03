На Донбассе ВСУ за день успешно отразили 12 атак армии РФ, бои продолжаются

На востоке украинские защитники продолжают защищать нашу землю, с начала суток удалось отразить 12 вражеских атак.

Источник: штаб Операции объединенных сил, ОТГ "Схід" в Facebook

Дословно: "В течение текущих суток, 3 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

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В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Детали: Оперативно-тактическая группировка "Схід" добавляет, что в районе ответственности ОТГ украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению автомобильной техники, также был уничтожен склад с боеприпасами и убиты 40 оккупантов.

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Бои продолжаются.