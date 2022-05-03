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Глава Николаевщины о ракетных ударах РФ: "Скоро балалайками у нас будут кидаться"

Валентина РоманенкоВторник, 3 мая 2022, 23:00
фото ГСЧС

Спасатели продолжают изымать взрывоопасные предметы в Николаевской и Одесской областях, а глава Николаевщины Виталий Ким – портить врагу настроение шутками.

Источник: ГСЧС, Ким в Telegram, Украинская правда

Детали: Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал фото спасателей и высказал предположение, что россияне бросают в бой все имеющееся оружие, даже советских времен.

Прямая речь: " Угадайте что это? Это деталь от древнего ЗРК КРУГ. от ракеты 3М8 на нем.

Это, видимо, стартовый твердотопливный ракетный двигатель 3Ц5.

Я не специалист, но чувствую, что балалайками в нас будут кидаться скоро.

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Хотя на это тоже похоже: Ту-143 "Рейс" (советский разведывательный беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем – ред.). От балалаек вообще не далеко.

Детали: В то же время по данным источников "Украинской правды", на обнародованном фото - ракетный стартовый ускоритель, который широко до сих пор пользуется в военной технике.

В 22.14 Ким сообщил об отбое воздушной тревоги: "Балалайки пролетели". Но уже в 22.21 тревогу объявили снова. "Не поверите. Снова тревога! Может обиделись?", - отметил глава ОВА.

Напомним: Вечером 3 мая почти вся Украина охвачена воздушной тревогой. Во многих регионах она продолжается до сих пор. Пока известно о ударах российских ракет по Львову, Кировоградщине, Винницкой области, Днепропетровщине, Одесщине и Закарпатью. По данным УП, одна ракета также сбита ПВО возле Киева.

Дополнительно: По данным ГСЧС, в течение 3 мая пиротехниками в Николаевской и Одесской областях отработано 264 обращения и изъято 54 боеприпаса.

Темы: войнаНиколаевская область
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