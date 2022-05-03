Немецкие истребители перехватили самолет-разведчик РФ над Балтийским морем

Немецкие истребители Eurofighter, вооруженные ракетами класса "воздух-воздух", перехватили российский разведывательный самолет Ил-20.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, 30 апреля российский Ил-20 пересек международное воздушное пространство и направился к немецкому острову Рюген в Балтийском море.

Реклама:

После этого был отдан приказ идентифицировать российский самолет в воздухе и по тревоге были подняты два истребителя Eurofighter.

Немецкие истребители сблизились с российским самолетом "и сопроводили в международное воздушное пространство".

"Это было сделано специально, россияне обычно так близко не подходят", - сказал собеседник издания в военных кругах.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что правительство Германии все-таки решило поставить в Украину семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000 со складов Бундесвера.

На прошлой неделе федеральное правительство впервые одобрило экспорт тяжелого вооружения из Германии: 50 зенитных самоходных установок Gepard.

Поставка основных боевых танков западного образца, таких как Leopard, из Германии в Украину пока не планируется.