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США начинают консультации по торговой войне с Китаем

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 00:18

Таможенные пошлины, введенные в 2018 году на импорт из Китая, могут автоматически закончиться 6 июля.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на офис торгового представителя США (USTR), завершение действия защитных пошлин станет возможным, "если ни одна американская компания не попросит их сохранить".

Соответственно, в USTR объявили о начале консультаций с бизнесом.

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"Первым шагом в этом процессе является информирование представителей отечественных отраслей, которые выигрывают от тарифных мер, о возможности прекращения этих мер и возможности требовать их продления… Если мы не получим запрос от бизнеса, мы не будем иметь полномочий ¦продолжать эти таможенные тарифы",- уточняют в USTR.

Напомним, что США ввели защитные пошлины против китайской продукции при президентстве Дональда Трампа. Он считал это ответом на "несправедливую" торговую политику Китая.

Впоследствии эти пошлины вылились в полномасштабную торговую войну с Китаем, что повлияли и на торговлю с другими регионами, включая и Европу.

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В целом, защитные пошлины касаются китайского импорта на сумму около $350 млрд в год.

Подробнее об этом читайте в статье Китайская перезагрузка: как Байден меняет отношения с Пекином

Темы: СШАКитайторговля
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