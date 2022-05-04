Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США начинают консультации по торговой войне с Китаем

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 00:18

Таможенные пошлины, введенные в 2018 году на импорт из Китая, могут автоматически закончиться 6 июля.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на офис торгового представителя США (USTR), завершение действия защитных пошлин станет возможным, "если ни одна американская компания не попросит их сохранить".

Соответственно, в USTR объявили о начале консультаций с бизнесом.

"Первым шагом в этом процессе является информирование представителей отечественных отраслей, которые выигрывают от тарифных мер, о возможности прекращения этих мер и возможности требовать их продления… Если мы не получим запрос от бизнеса, мы не будем иметь полномочий ¦продолжать эти таможенные тарифы",- уточняют в USTR.

Напомним, что США ввели защитные пошлины против китайской продукции при президентстве Дональда Трампа. Он считал это ответом на "несправедливую" торговую политику Китая.

Впоследствии эти пошлины вылились в полномасштабную торговую войну с Китаем, что повлияли и на торговлю с другими регионами, включая и Европу.

В целом, защитные пошлины касаются китайского импорта на сумму около $350 млрд в год.

ВИДЕО ДНЯ

Подробнее об этом читайте в статье Китайская перезагрузка: как Байден меняет отношения с Пекином

Темы: СШАКитайторговля
Главное сегодня

Путин отказывается от "денацификации": россияне не понимают, что это – исследователи

Десвифтизация Сбербанка и нефтяное эмбарго: ЕС представил шестой пакет санкций

фото, видеоВ оккупированной Макеевке горит нефтебаза

В страшном ДТП в Ровенской области погибли 26 человек – полиция

Россия начала использовать противокорабельные ракеты по наземным целям: почему это происходит

ЕС представил проект нефтяного эмбарго против РФ с исключением для двух стран – СМИ

Все новости...
США
В Латвию прибыли 10 американских военных вертолетов
Журналисты, напоминая о катастрофе в Мариуполе, приближают спасение людей – Блинкен
Блинкен отметил важную роль УП и журналистов в противодействии российской агрессии
Последние новости
13:21
видеоХолоднояровцы минусуют три танка оккупантов
13:18
Россия запретила въезд премьеру Японии
13:16
Авдеевский коксохим консервируют после вражеских обстрелов, часть специалистов работает дальше
13:06
Водоснабжение в Николаеве планируют возобновить до 15 мая – Ким
12:57
обновлено от 10.04Враг обстрелял Сумщину из вертолета, самолетов и "Градов": попали в школу
12:52
Венгрия против нефтяного эмбарго для РФ даже с исключением для нее и Словакии
12:44
Как российский "Калашников" продает оружие в США в обход санкций
12:43
видеоВ России опять пожар – горит цистерна с растворителем
12:41
Киевская область: за сутки обнаружили 20 тел мирных людей, убитых оккупантами
12:37
Клиенты VARUS могут приобрести социальные корзины для поддержки украинцев на востоке
Все новости...