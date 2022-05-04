Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия бойкотирует заседание Совета Безопасности ООН с комитетом ЕС

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 08:08

По словам дипломатов, Россия бойкотирует заседание Совета Безопасности ООН в среду с Комитетом ЕС по политике и безопасности, что еще одним признаком ухудшения отношений между Москвой и ее партнерами из Организации Объединенных Наций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France24.

По словам российского дипломатического источника, решение Москвы связано с ситуацией в Украине.

Западный дипломат сказал, что они не помнят, чтобы Россия бойкотировала заседание Совета Безопасности после вторжения в Украину 24 февраля.

Ежегодная неформальная встреча между Совбезом и Комитетом ЕС по политике и безопасности не проводилась с 2019 года из-за пандемии Covid-19. Ожидается, что на встрече будут рассмотрены вопросы взаимодействия ЕС с ООН в странах, где обе организации проводят операции.

Россию, которая является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности, была изгнана из нескольких органов ООН, включая совет по правам человека.

На пресс-конференции во вторник посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, чья страна занимает председательство в Совете Безопасности в мае, заявила, что Совет был "чрезвычайно успешным" в "изоляции России" с конца февраля.

ВИДЕО ДНЯ

"Россия изолирована в Совете Безопасности, и каждый раз, когда у нас есть дискуссия в Совете Безопасности по России, они находятся в обороне, и мы будем продолжать держать их в обороне, пока они не прекратят свою жестокую атаку на украинцев", – сказала она.

Темы: РосcияООНЕС
Главное сегодня

Россия пыталась подорвать возможности Украины получать оружие – Пентагон

фотоСтало известно, какими ракетами враг нанес удар по Закарпатью

видеоВторые сутки идут кровопролитные бои на "Азовстали" – обращение "Азова"

Журналист Александр Махов погиб от обстрелов

В России обещают выпустить с "Азовстали" оставшихся гражданских

Кличко просит киевлян не паниковать из-за дыма: горят леса

Все новости...
Росcия
ЕС представил проект нефтяного эмбарго против РФ с исключением для двух стран – СМИ
Российские пропагандисты уже приписывают украинским военным "черную магию"
Австралия ввела новые санкции против чиновников РФ и так называемых "ЛДНР"
Последние новости
04:37
Оккупанты запретили руководителям ЗАЭС выезжать из города – ОВА
03:50
Скандал в польском правительстве: премьер требует отставки главы МИД – СМИ
03:10
Россия пыталась подорвать возможности Украины получать оружие – Пентагон
02:41
фотоСтало известно, какими ракетами враг нанес удар по Закарпатью
02:04
Посольство Канады вскоре вернется в Украину – МИД
01:40
Блинкен получил положительный тест на Covid – Госдеп
01:11
В Сумской области за вечер – почти 40 вражеских минометных прилетов
00:53
Замороженные активы россиян нужно конфисковать в пользу Украины – Шарль Мішель
00:52
"Десвифтизация" всех российских банков "на столе" в ЕС с 24 февраля - Пышный
00:39
Не было и дня, чтобы я этим не занимался – Зеленский об эвакуации из Мариуполя
Все новости...