Россия бойкотирует заседание Совета Безопасности ООН с комитетом ЕС

По словам дипломатов, Россия бойкотирует заседание Совета Безопасности ООН в среду с Комитетом ЕС по политике и безопасности, что еще одним признаком ухудшения отношений между Москвой и ее партнерами из Организации Объединенных Наций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France24.

По словам российского дипломатического источника, решение Москвы связано с ситуацией в Украине.

Западный дипломат сказал, что они не помнят, чтобы Россия бойкотировала заседание Совета Безопасности после вторжения в Украину 24 февраля.

Ежегодная неформальная встреча между Совбезом и Комитетом ЕС по политике и безопасности не проводилась с 2019 года из-за пандемии Covid-19. Ожидается, что на встрече будут рассмотрены вопросы взаимодействия ЕС с ООН в странах, где обе организации проводят операции.

Россию, которая является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности, была изгнана из нескольких органов ООН, включая совет по правам человека.

На пресс-конференции во вторник посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, чья страна занимает председательство в Совете Безопасности в мае, заявила, что Совет был "чрезвычайно успешным" в "изоляции России" с конца февраля.

ВИДЕО ДНЯ

"Россия изолирована в Совете Безопасности, и каждый раз, когда у нас есть дискуссия в Совете Безопасности по России, они находятся в обороне, и мы будем продолжать держать их в обороне, пока они не прекратят свою жестокую атаку на украинцев", – сказала она.