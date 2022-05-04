В оккупированной Макеевке горит нефтебаза
Среда, 4 мая 2022, 09:54
Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области утром начался сильный пожар, очевидцы сообщают, что в городе горит нефтебаза.
Источник: "Новости Донбасса", РИА "Новости"
Детали: Фотографии и видео происшествия опубликовали пользователи соцсетей.
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Главарь донецких боевиков Денис Пушилин в эфире российского пропагандиста Соловьева заявил, что пожар произошел в результате обстрела.
Российское издание РИА "Новости" со ссылкой на данные сепаратистов сообщает, что на нефтебазе в Макеевке из-за обстрела загорелись 4 резервуара по 5 тыс тонн каждый.
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Позже российское пропагандистское издание также сообщило, что 1 человек погиб и 2 получили ранения из-за обстрела нефтебазы в Макеевке.