В оккупированной Макеевке горит нефтебаза

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области утром начался сильный пожар, очевидцы сообщают, что в городе горит нефтебаза.

Источник: "Новости Донбасса", РИА "Новости"

Детали: Фотографии и видео происшествия опубликовали пользователи соцсетей.

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин в эфире российского пропагандиста Соловьева заявил, что пожар произошел в результате обстрела.

Российское издание РИА "Новости" со ссылкой на данные сепаратистов сообщает, что на нефтебазе в Макеевке из-за обстрела загорелись 4 резервуара по 5 тыс тонн каждый.

Позже российское пропагандистское издание также сообщило, что 1 человек погиб и 2 получили ранения из-за обстрела нефтебазы в Макеевке.