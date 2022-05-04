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Враг обстрелял Сумщину из вертолета, самолетов и "Градов": попали в школу

Валентина РоманенкоСреда, 4 мая 2022, 12:57

Ночью российские войска обстреляли Сумскую область: есть попадание в школу и другие объекты инфраструктуры.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Ночь на Сумщине не прошла спокойно. Около 3 часов орки обстреляли школу Эсманской общины.

Два выстрела из вертолета, два – с земли. Попадание по школе и объектам инфраструктуры.

Между 6 и 7 утра произошел артобстрел из "Градов" вдоль границы возле Юнаковки. Также несколько выстрелов с вертолета было по территории возле Могрицы".

Обновлено: Пограничники сообщили также об утренних обстрелах Сумщины из российских самолетов.

Два обстрела были произведены почти одновременно на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского пограничного отряда.

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Сообщается, что в каждом случае реактивный самолет ВКС России с приближением к границе делал по несколько пусков неуправляемыми реактивными снарядами, которые разрывались на территории Украины, на глубине до 2 километров от границы.

В результате этих хаотических обстрелов, к счастью, жертв или повреждений объектов инфраструктуры не было. Пострадали только поля и посевы.

❗️Сьогодні вранці ворожі літаки двічі обстріляли Сумщину ▪️Обидва обстріли були здійснені майже одночасно на ділянці...

Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 4 травня 2022 р.

Что предшествовало: После обеда 3 мая Сумщину обстреливали с территории России. В частности, со стороны российского населенного пункта Локоть из тяжелого вооружения били в направлении одного из сел Шосткинского района.

В апреле в рамках восстановления контроля над государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей, откуда защитники Украины выгнали оккупантов, пограничники вышли на все участки. В то же время из-за продолжения российской агрессии, классической охраны границы не происходит. Пограничники отмечали: остается опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов сопредельной территории.

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Темы: Сумская областьвойна
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