"Шахтер" уже попал в группу следующей Лиги чемпионов, откуда выгнали россиян

Донецкий "Шахтер" официально получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов-2022/23 в качестве лидера сезона УПЛ, который досрочно завершили из-за войны.

Источник: Украинская правда

Детали: "Шахтер" получил прямую путевку по двум условиям.

"Ливерпуль" после выхода в финал Лиги чемпионов, победивший "Вильярреал" (5-2) получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов следующего сезона.

Однако раньше эта же команда уже гарантировала себе это место через национальный чемпионат, поэтому одно место освободилось.

Если бы выиграл "Вильярреал", именно он бы стартовал с группы, а не "Шахтер".

С учетом устранения российских команд по ЛЧ, Украина получила прямую путевку в группу ЛЧ для чемпиона страны. Победителем незавершенного Чемпионата Украины стал именно "Шахтер".

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Поэтому он будет стартовать в следующем сезоне Лиги чемпионов именно с группы.

Напомним: Днями Союз европейских футбольных ассоциаций запретил российским клубам участвовать в турнирах в сезоне 2022/23.