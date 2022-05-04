Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шахтер" уже попал в группу следующей Лиги чемпионов, откуда выгнали россиян

Роман ПетренкоСреда, 4 мая 2022, 11:55
TWITTER ШАХТАРЯ

Донецкий "Шахтер" официально получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов-2022/23 в качестве лидера сезона УПЛ, который досрочно завершили из-за войны.

Источник: Украинская правда

Детали: "Шахтер" получил прямую путевку по двум условиям.

"Ливерпуль" после выхода в финал Лиги чемпионов, победивший "Вильярреал" (5-2) получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов следующего сезона.

Однако раньше эта же команда уже гарантировала себе это место через национальный чемпионат, поэтому одно место освободилось.

Если бы выиграл "Вильярреал", именно он бы стартовал с группы, а не "Шахтер".

С учетом устранения российских команд по ЛЧ, Украина получила прямую путевку в группу ЛЧ для чемпиона страны. Победителем незавершенного Чемпионата Украины стал именно "Шахтер".

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому он будет стартовать в следующем сезоне Лиги чемпионов именно с группы.

Напомним: Днями Союз европейских футбольных ассоциаций запретил российским клубам участвовать в турнирах в сезоне 2022/23.

Темы: футболШахтерспорт
Главное сегодня

Лидеры ЕС рассмотрят заявку Украины на членство, когда наступит "лучший момент" - Мишель

Разведка США помогает Украине уничтожать российских генералов – NYT

Белый дом заявил, что Россия "уже проиграла войну"

Россия пыталась подорвать возможности Украины получать оружие – Пентагон

фотоСтало известно, какими ракетами враг нанес удар по Закарпатью

видеоВторые сутки идут кровопролитные бои на "Азовстали" – обращение "Азова"

Все новости...
футбол
УЕФА запретила клубам из России выступать на еврокубках до конца сезона 2023 года
Почти весь футбольный клуб из Первой лиги присоединился к ВСУ
В "Динамо" не отпустят вовремя игроков в сборную Украины
Последние новости
08:15
Оккупанты заявили, что восстанавливают сообщение между Крымом и Херсонщиной
07:45
Совбез ООН обсудит защиту гражданского населения и инфраструктуры в Украине
07:42
Укрзализныця сообщает об опоздании более 40 поездов
07:36
Россияне ударили ракетами по Краматорску, 6 человек ранены – мэр
07:27
В Турции находятся 70 тысяч беженцев из Украины – генконсул
07:22
Россияне сменили тактику и стали более осторожными – Запорожская ОВА
06:59
ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге – сводка
06:41
Евросоюз запустит свой план Маршалла для Украины – Мишель
06:05
Лидеры ЕС рассмотрят заявку Украины на членство, когда наступит "лучший момент" - Мишель
05:38
Разведка США помогает Украине уничтожать российских генералов – NYT
Все новости...