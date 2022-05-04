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Премьер Италии призвал ЕС отказаться от принципа единогласия во внешней политике

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 12:28

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал Евросоюз отказаться от требования единогласия по внешнеполитическим решениям и подготовиться к изменениям Договора о ЕС после вторжения России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euobserver.

Драги заявил, что Европа должна двигаться к "прагматичному федерализму", чтобы лучше вооружиться для решения вопросов экономики, энергетики, обороны и внешней политики.

"Если для этого потребуется начать процесс изменения договоров ЕС, мы должны это принять", – сказал Драги в Страсбурге.

Он утверждает, что ЕС должен улучшить процесс принятия решений, чтобы ответить на атаку России, которая поставила под вопрос мир на континенте.

"Мы должны преодолеть этот принцип единодушия, ведущий к логике перекрестных вето, и двигаться к решениям, принятым квалифицированным большинством", – сказал Драги.

Использование квалифицированного большинства, что означает, что 15 из 27 стран ЕС, представляющих по меньшей мере 65 процентов всего населения ЕС, необходимы для поддержки решения, сделает невозможным блокирование решений одной страной.

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"Европа, которая способна принимать быстрые решения – это Европа, которая вызывает большее доверие для своих граждан и для остального мира", – добавил он.

Страны ЕС столкнулись с тяжелым вызовом для их единства, соглашаясь на санкции против России, поскольку страны Балтии и Польша хотят быстрее продвигаться с ограничениями, а Венгрия заявила, что запреты на энергоносители - это красная линия.

Драги повторил, что Италия поддержит энергетические санкции против России, несмотря на то, что она сильно зависит от импорта российского газа.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Темы: ИталияЕСУкраинаРосcия
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