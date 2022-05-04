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Россия запретила въезд премьеру Японии

Валентина РоманенкоСреда, 4 мая 2022, 13:18
Россия запретила въезд премьеру Японии
Фумио Кисида. фото из Википедии

Российские власти запретили въезд в страну 63 гражданам Японии, заявив, что это ответ на "беспрецедентную антироссийскую кампанию".

Источник: российский РБК со ссылкой на МИД РФ

Детали: В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что действия Токио направлены на "демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету" Москвы.

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Под ограничения попали в том числе премьер-министр Фумио Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр обороны Нобуо Киси и глава Минюста Ёсихиса Фурукава.

Также санкции ввели против членов обеих палат японского парламента, председателя ассоциации по выработке политики в отношении проблемы северных территорий (Южные Курилы) Мамору Морохоси и руководителей крупных СМИ: газеты Sankei, медиахолдингов Yomiuri Group и Nikkei, портала Sports communications, журнала Sentaku и других.

Напомним: Япония ранее ввела несколько пакетов санкций против России в связи войной режима Путина против Украины. Под санкции попали российский Центробанк и президент Владимир Путин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров и другие высокопоставленные чиновники, глава ВЭБа Игорь Шувалов, глава "Северстали" Алексей Мордашов.

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Заморожены активы совладельца банка "Россия" Николая Шамалова и его сына Кирилла, владельца 3,3% компании "Сибур", сыновей бизнесменов Романа и Бориса Ротенбергов, а также главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Токио также ввел санкции против десятков российских компаний и наложил ограничения на банки. Также Япония лишила Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Москва прекратила безвизовые поездки японцев на Курилы и вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах. Япония выразила протест, назвав действия России неприемлемыми; Токио приостановил безвизовые обмены с Москвой.

Темы: РосcияЯпониясанкциивойна
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