В Херсоне возобновили мобильную связь – Минцифры
4 мая ремонтные бригады возобновили мобильную связь в Херсоне, работают сети всех трех мобильных операторов.
Источник: Минцифры в Telegram
Дословно Минцифры: "Мобильная связь в Херсоне восстановлена!"
Детали: В министерстве напомнили, что оккупанты оборвали исправный оптический кабель, который обеспечивал работу базовых станций в Херсонской области.
Технические команды lifecell и Киевстар провели тестирование сети и нашли место обрыва.
Далее lifecell взялся за восстановление сети.
Сообщается, что команда дважды выходила на ремонт, но возвращалась из-за вражеских обстрелов.
3 мая один из операторов частично запустил голосовую связь. Утром 4 мая удалось закончить ремонт поврежденной оптической сети и запустить сети всех трех мобильных операторов.
В Минцифре поблагодарили "телекоммуникационных героев, которые ведут свою борьбу, чтобы украинцы имели связь с родными в такие сложные времена".
Предыстория:
- 30 апреля на всей захваченной территории Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет украинских операторов.
- 1 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинские власти работают над восстановлением связи в Херсонской области.
- Российские оккупанты наладили интернет-трафик на Херсонщине через свои серверы, то есть жители области подверглись слежкам и запретам, которые накладывают на российских интернет-пользователей.
- Утром 3 мая сообщалось, что в Скадовске восстановили мобильную связь украинских операторов, но мобильный интернет был недоступен.
- Вечером 3 мая стало известно, что Vodafone восстановил мобильную связь на 71% территории Херсонской области.
- 4 мая глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Херсоне появился интернет.