В Херсоне возобновили мобильную связь – Минцифры

4 мая ремонтные бригады возобновили мобильную связь в Херсоне, работают сети всех трех мобильных операторов.

Источник: Минцифры в Telegram

Дословно Минцифры: "Мобильная связь в Херсоне восстановлена!"

Детали: В министерстве напомнили, что оккупанты оборвали исправный оптический кабель, который обеспечивал работу базовых станций в Херсонской области.

Технические команды lifecell и Киевстар провели тестирование сети и нашли место обрыва.

Далее lifecell взялся за восстановление сети.

Сообщается, что команда дважды выходила на ремонт, но возвращалась из-за вражеских обстрелов.

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3 мая один из операторов частично запустил голосовую связь. Утром 4 мая удалось закончить ремонт поврежденной оптической сети и запустить сети всех трех мобильных операторов.

В Минцифре поблагодарили "телекоммуникационных героев, которые ведут свою борьбу, чтобы украинцы имели связь с родными в такие сложные времена".

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